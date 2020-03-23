شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: خطط لتجهيز المتأهلين للأولمبياد للوقاية من كورونا خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم خلال 48 ساعة وضع خطط تجهيز اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذين يستعدون لخوض تصفيات التأهيل للأولمبياد التي تم تأجيلها خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المهندس هشام حطب إنه تم عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهناك اجتماع مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بحضور وزارة الشباب والرياضة من أجل وضع خطط وبرامج بديلة للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذين يستعدون للتأهيل وخلال 48 ساعة سيكون هناك عدة خطط وبرامج تدريبات وخطط الحماية والوقاية من فيروس كورونا للاعبين في حالة دخول معسكرات خلال الفترة الحالية، لأن هناك قرارًا سابقا باستثناء المؤهلين لأولمبياد طوكيو من وقف التدريبات وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مع أخذ كل الإحتياطات الوقائية اللازمة وتحت إشراف اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

أشار المهندس هشام حطب إلى موقف المشاركة في أولمبياد طوكيو مرتبط بقرار اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعات شبه يوميه مع المسئولين في اليابان والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية واتصالات مع الاتحادات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع العالمي الحالي لأزمة تفشي مرض كورونا.

شدد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على ما نقوم به الآن هو وضع الخطط وسيناريوهات متعدده تحسبًا لكل القرارات التي يمكن أن تصدر من اللجنة الأولمبية الدولية.