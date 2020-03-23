شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعقيم مقر اتحاد الكرة للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع مقر اتحاد الكرة لعملية تعقيم كاملة شملت جميع المكاتب والمخازن للوقاية من فيروس كورونا، وأشرف على عملية التعقيم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الذى يتواجد بشكل دائم بمقر الجبلاية.

تعقيم اتحاد الكرة

تعقيم الجبلاية

تعقيم اتحاد الكرة

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وكان اتحاد الكرة قد منح الموظفين إجازة على أن يتناوبوا على العمل بشكل جزئى، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بتخفيض عدد العاملين للوقاية من فيروس كورونا.

على صعيد مختلف استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على اللائحة المالية الجديدة للحكام، وتم الاتفاق على أن يحصل حكم الفيديو على 5 آلاف جنيه بدلات، بعدما تم تطبيق التقنية فى الدورى، واستقرت اللجنة على منح حكم الفيديو نفس قيمة بدلات حكم الساحة، والمساعد الخاص بالفيديو نفس قيمة بدلات مساعد حكم الساحة والبالغة 3750 جنيها.

يذكر أنه تم تطبيق تقنية الفيديو فى 6 مباريات قبل توقف الدورى، وهي إنبي وطلائع الجيش، والإسماعيلي والجونة، والمقاولون وطلائع الجيش، وإنبي وبيراميدز، والأهلي وسموحة، وطنطا ووادي دجلة، قبل ان يتم ايقاف النشاط الرياضي في مصر للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية. اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.