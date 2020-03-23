سوبر كورة.. سر تمسك كارتيرون بتجديد عقود جميع لاعبى الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون أخبر إدارة النادى عن رغبته فى تجديد عقود كل اللاعبين أو تعديلها حسب ما يتناسب مع مجلس الإدارة.

لمعرفة سر تمسك كارتيرون بتجديد عقود كل لاعبى الزمالك عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

وعن المراكز التى تسعى إدارة النادى لتدعيمها قال إن مركز الظهير الأيمن وخط وسط المدافع أولوية لدى الجهاز الفنى والإدارة فى الوقت الحالى خاصة بعد رحيل النقاز وبقاء حازم إمام وحيدا فى هذا المركز بلا بدائل.

Advertisements

ويحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، مصير 9 لاعبين معارين من الأبيض فى رحلة اللحظات الفاصلة، حيث سيكتب التقرير النهائى للخواجة مصائر هؤلاء اللاعبين فى العودة إلى ناديهم القديم أم سرعة الاستغناء عنهم ليصبح كل منهم حرا فى تعاقده وتحديد وجهته.

بدورهم طلب مسئولو نادى الزمالك من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تجهيز تقرير عن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى من أجل تحديد مصير كل لاعب، قبل أن يرسم النادى خريطة الصفقات التى سيحتاج لها فى الميركاتو الصيفى المقبل فى صيف 2020.

لاعبو الزمالك المعارين بعضهم تألق كثيرا بعد رحيله مع أنديتهم وعلى رأسهم المغربى حميد أحداد لاعب الرجاء، ولاعبا الاتحاد السكندرى أحمد رفعت، ورزاق سيسيه.