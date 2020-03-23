سوبر كورة.. أولمبياد طوكيو 2020 تقترب من التأجيل بعد انسحابات مبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات خيار تأجيل دورة الألعاب الأولميبة المقرر إقامتها فى اليابان بطوكيو 2020، مطروحا بشدة، فى ظل اعتراف اليابان بأن التأجيل بات أمرا شبه حتمى، بعد إصرارها على إقامة الألعاب فى موعدها، وذلك بسبب الانسحبات المبكرة.
وبشكل رسمى أعلنت كل من كندا وفرنسا وأستراليا امتناعهم عن المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 المقرر إقامتها فى العاصمة اليابانية طوكيو بسبب تفشى فيروس كورونا.
من جهتها أكدت كندا رسميا أنها لن ترسل أى رياضى للمشاركة فى طوكيو من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الكندية، فى بيان رسمى، أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها ومنظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم إرسال فرقها للمشاركة فى الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية فى صيف عام 2020.
وطالبت اللجنتان الأولمبية والبارالمبية بكندا، فى البيان، من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين ومن منظمة الصحة العالمية تأجيل الألعاب لمدة عام، وتعتبر كندا أول دولة تعلن رسميا عدم إرسال رياضييها للمشاركة في ألعاب طوكيو ليزداد الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة المحلية لاتخاذ قرار التأجيل.
وانسحبت اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، من اولميباد طوكيو 2020، حيث أعلن المنتخب الكندي انه لن يشارك في أولمبياد طوكيو في حال إقامته في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.
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