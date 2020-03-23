شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينجح فى الحصول على مهلة لتسوية قضية فيريرا بدون عقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نادى الزمالك مهلة لتسوية مستحقات البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق، بعدما تلقى نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بطعن على ذلك الحكم مع التأكيد من جانب مسئولى قلعة ميت عقبة أن مستحقات فيريرا تم إيداعها فى حساب بنكى باسمه فى القاهرة، إلا أنه رفض استلامها، وأرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أى عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.

كما جاء فى خطاب نادى الزمالك المرسل إلى فيفا أن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه، ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له، وأرفق خطاب التحويل الخاص بحسابه فى مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها.

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وتولى البرتغالى فيريرا فى شهر ديسمبر الماضى، تدريب سانتوس البرازيلى، وذكر النادى البرازيلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن فيريرا وقع على عوقد توليه تدريب سانتوس لمدة موسم واحد وسيتولى فيريرا تدريب فريق سانتوس خلفًا لخورخى سامباولى الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، حيث أنهى سانتوس الدورى البرازيلى فى المركز الثانى وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة، توج فيريرا توج فى وقت سابق مع الزمالك بالدورى والكأس فى موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولى تدريب السد القطرى قبل أن يرحل عن قيادة الفريق القطرى وحصل على راحة سلبية ثم تعاقد مع النادى البرازيلى فى نهاية العام الماضى.

ويبحث مسئولو الزمالك، إنهاء ملف فيريرا خاصة أنه تم تحويله إلى لجنة الانضباط لذا حرصت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على توضيح الموقف للاتحاد الدولى من خلال خطاب الرسمى قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط.

وتقدم أحمد عبد الفتاح، محامى الزمالك، بخطاب للفيفا من أجل شرح الظروف التى حالت دون تسوية قضية فيريرا ليحصل الأبيض على مهلة من أجل السداد حتى يقوم النادى بدفع مستحقات المدرب البرتغالى وتجنب أى عقوبة.