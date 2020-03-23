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وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العليا لمراكز الشباب لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة العليا لمراكز الشباب لمناقشة مجموعة من الملفات فى مقدمتها الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء جهود الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستعداد بمجموعة من الأنشطة والبرامج الإلكترونية.

 

وقرر وزير الشباب والرياضة انعقاد اجتماع مجالس إدارات كل الهيئات الشبابية "مراكز الشباب، مراكز التنمية الشبابية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اعتباراً من اليوم الاثنين ولحين إشعار آخر مع جواز انعقاد اجتماعات مجالس إدارات الهيئات بالشكل المعتاد، والتى لا يتوفر بها التجهيزات الإلكترونية المطلوبة لحين توفيرها في أقرب وقت.

 

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة أول اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مجالس إدارات الهيئات الشبابية خلال الأيام القادمة.

 

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالتعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للهيئات الشبابية بالوزارة للمضي قدماً فى اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تنفيذ تلك التعليمات.

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وشدد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية مع الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وبصفة يومية؛ للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والقيام بأعمال التنظيف والتطهير بالمنشآت مواجهةً لفيروس كورونا المستجد.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بإطلاق برنامج التحول الرقمى على مراكز شباب مصر، والذى يتم استخدامه طبقاً للظروف الحالية.

 

وزير الرياضة
وزير الرياضة

اجتماع الوزير مع المسئولين بالهيئات الشبابية
اجتماع الوزير مع المسئولين بالهيئات الشبابية

اشرف صبحى
اشرف صبحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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