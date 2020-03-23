شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: مستمر مع الإسماعيلى لنهاية عقدى.. وأتابع اللاعبين فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى إنه مستمر مع الدراويش مثلما ينص عقده مع الفريق الأصفر، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "مستمر فى عملى مع الإسماعيلى طبقا لعقدى مع النادى لمدة موسم، منذ أن توليت المهمة فى يناير الماضى، ولم تبلغنى الإدارة بأى جديد فى هذا الشأن".

وعن فترة توقف الدورى قال جوميز "وضعت للاعبى الإسماعيلى برنامجا تدريبيا ينفذوه فى منازلهم وأتابع ذلك بنفسى وأتواصل معهم يوميا".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

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وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضى، قاد الفريق في 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص علي متابعة الأوضاع في فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلي الذي قامت إدارة النادي بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشي الفيروس.