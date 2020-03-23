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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 23 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أندية الدورى تتفق على عودة التدريبات فى موعد واحد عبر "واتس آب"، حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى.

أندية الدورى تتفق على عودة التدريبات فى موعد واحد عبر "واتس آب"

اتفقت أندية الدورى الممتاز على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها أن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات، حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاؤه عبر تطبيق "واتس آب" أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة، وأن تكون العودة فى موعد واحد.

حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى

يرفض حسام عاشور قائد النادى الأهلى الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

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الزمالك يتلقى إخطارا بشكوى جديدة من جروس فى المحكمة الرياضية

تلقى نادى الزمالك إخطارا بتقديم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للفريق، شكوى جديدة ضد النادى الأبيض، فى المحكمة الرياضية الدولية، بعد رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لشكواه الأولى التى جددها أمام المحكمة الرياضية الدولية.

الأهلي يغلق باب شراء رمضان صبحى نهائياً من إنجلترا

تضاءلت حظوظ رمضان صبحي لاعب الأهلي في البقاء مع الفريق نهائياً عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي وكذلك الأزمة الطاحنة التي تعرض لها رمضان في الفريق مؤخراً بعد مشادته الكلامية العنيفة مع زميله بالفريق آليو بادجي والتى جعلت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يوقع غرامة مالية عليه.

تفاصيل اللائحة المالية الجديدة للحكام.. 5 آلاف لحكم الفيديو

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على اللائحة المالية الجديدة للحكام وتم الاتفاق على أن يحصل حكم الفيديو على 5 آلاف جنيه بدلات، بعدما تم تطبيق التقنية فى الدورى.

الإمارات سر رفض همام طارق مغادرة الإسماعيلى قبل حظر الطيران

كشف مصدر مقرب من العراقى همام طارق لاعب الإسماعيلى أسباب بقائه فى الإسماعيلية وعدم مغادرة القاهرة قبل قرار تعليق رحلات الطيران خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، حيث أكد أن همام طارق اعتاد السفر لدبى لقضاء إجازته هناك وفي ظل قرار دولة الإمارات بتعليق رحلات الطيران لم يجد اللاعب مفرا من البقاء في فندق الإسماعيلى، لاسيما أن أسرته الصغيرة كانت بمحض الصدفة تزوره بالقاهرة ورفض مغادرتهم خارج البلاد.