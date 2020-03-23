شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال الأناقة رضوى عرفة: "اللقب ملوش علاقة بالكاراتيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه أن فوزها بلقب ملكة جمال الأناقة 2020 لم يأت من فراغ، بل تم بعد اجتيازها اختبارات وأسئلة المسابقة، والتى لا تمت للرياضة بأى صلة.

وأضافت اللاعبة أنها تقدمت للمسابقة ولم يكن معها لاعبات، وتم الاختيار عن طريق أسئلة وأمور كثيرة، من انتظام فى بعض أمور الحياة ومختلف المجالات، وطريقة التفكير وخطتها وخدماتها فى تنشيط السياحة.

وأشارت رضوى عرفة إلى أنها بعد الحصول على لقب ملكة جمال الأناقة تم منحها لقب شرفى وهو ملكة جمال الرياضة أيضا.

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كانت اللاعبة شكت من تجاهل الاتحاد لها وعدم الاهتمام بعودتها مرة أخرى بعد اتتهاء الإيقاف، خاصة بعد رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى، والذى كان مقرر انتهاء إيقافه من المنشطات مايو المقبل، إلا أن وكالة المنشطات واللجنة الأولمبية بذلوا محاولات لرفع الايقاف قبل المدة المحددة، وتم رفع الايقاف يناير الماضى، وأصدر الاتحاد بيانا رحب فيه بعودة اللاعبة وانضمامها لصفوف المنتخب مرة أخرى.

وأكدت رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي في عمل تدريبات للبطن والظهر في المنزل، خاصة أنها لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، موضحة أنها إذا اضطرت للخروج من المنزل تحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي واستخدام المطهرات أيضًا، وتمنت اللاعبة أن تنتهى هذه أزمة انتشار فيروس كورونا قبل شهور الصيف وقبل شهر رمضان فى ظل توقف أمور الحياة العامة.

وكشفت رضوى عرفة عن أنها تهتم خلال فترة التوقف بدراستها والمحاضرات أون لاين.

وكان الاتحاد الدولى للكاراتيه قد قرر إلغاء منافسات بطولة الدورى العالمي، التى كان مقررًا إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.