سوبر كورة يكشف "بند" يمنع رحيل كارتيرون من الزمالك على طريقة جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة بندًا فى عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يمنع رحيله عن قيادة الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما تلقى المدرب عددا من العروض فى الفترة الأخيرة، بعدما رأت إدارة قلعة ميت عقبة ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الفريق، خاصة بعد تأكيداته بموافقته على الاستمرار داخل الزمالك ورفضه العروض التى يتلقاها، حيث يتطلع للتتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، بعدما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

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كان الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أبدى موافقته على تمديد عقده مع الزمالك خاصة أنه يسير بخطى ثابتة منذ توليه قيادة الأبيض خلفا للصربى ميتشو، والذى جاء فى ديسمبر الماضى، لينجح فى التتويج ببطولتى السوبر المصرى والإفريقى، على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث شهدت ولايته قيادة الفريق فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، كما من المقرر، أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف النهائى المقرر إقامته أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستُقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.

ويمنع ذلك البند الذى يكشفه سوبر كورة الفرنسى كارتيرون من الرحيل على طريقة كريستيان جروس، الذى رحل عن قيادة الفريق الموسم الماضى عقب نهاية عقده.