شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: القضاء على كورونا أهم من المباريات والتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى مصر أن القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة المباريات والتدريبات فى الوقت الراهن.

وأشار جلال إلى أنه لا يرغب فى عودة التدريبات والمباريات فى ظل استمرار انتشار الفيروس حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين، مؤكدا أننا فى الأول والآخر ننظر إلى سلامة اللاعبين الذين ينتمون لأسر لعدم انتقال أى عدوى.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل، لكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أى أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.