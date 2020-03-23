شكرا لقرائتكم خبر عن من ذاكرة الأولمبياد.. استاد رخام يستضيف أول نسخة من الألعاب الأولمبية 1896 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو يوليو المقبل، وسط حالة من الترقب سواء إقامتها فى موعدها أو تأجيلها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مختلف دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وبالتقليب فى دفاتر النسخ الماضية من الدورات الأولمبية نلقى الضوء على أبرز المعلومات عن مختلف البطولات الأولمبية السابقة.

أقيمت أول نسخة من الأولمبياد الحديثة عام 1896 باليونان وبالتحديد فى مدينة أثينا، وبعد ذلك أقيمت البطولة فى اليونان أيضا مرتان فى أعوام 1906 و2004.

Advertisements

وأقيمت خلال الفترة من 6 إلى 15 أبريل عام 1896 أول دورة للألعاب الأولمبية فى العصر الحديث فى استاد باناثينيك، ولم تُقام الألعاب الأوليمبية في اليونان ثانية إلا عام 2004 افتتحها الملك جورج الأول وإلى جانبه دي كوبيرتان وأقيمت فى استاد باناثينيك التاريخي الفريد لكونه الاستاد الوحيد في العالم المصنوع بالكامل من الرخام ويتسع لـ80 ألف متفرج.

شارك في الدورة 241 لاعبا من 14دولة تنافسوا فى 9 ألعاب و 43 مسابقة. وجمعت الولايات المتحدة 11 ذهبية مقابل 10 لليونان، 7 لألمانيا، 5 لفرنسا، 3 لبريطانيا.

وفى 2004 حققت مصر ذهبية المصارعة عن طريق كرم جابر حقق لمصر ميدالية ذهبية أوليمبية بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948 حين حصد الرباع إبراهيم شمس على ذهبية رفع الأثقال.