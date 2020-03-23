شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد عروض كارتيرون.. ماذا قدم المدرب الفرنسى فى قيادة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عددا من العروض الخارجية فى الفترة الأخيرة لتجعل إدارة الأبيض تفتح ملف تمديد تعاقده مع الفريق، خاصة بعدما أبدى كارتيرون مرونة فى التجديد مع القلعة البيضاء.

ويرغب كارتيرون فى استمرار مسيرته مع الزمالك بعدما نجح فى تحقيق العديد من النجاحات والبطولات، بالإضافة إلى رغبته فى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما تأهل الأبيض تحت قيادته إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية، لذا يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه المدرب الفرنسى مع الأبيض حتى الآن.

- التتويج ببطولتين خلال 111 يومًا

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 111 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

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كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

- الزمالك يتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع كارتيرون

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

كان من بين مباريات كارتيرون مع الزمالك 7 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، كانت بدايتها أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات وأخرها أمام الترجى التونسى فى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى مباراة واحدة.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.