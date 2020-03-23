شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: صحة اللاعبين أهم من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو إن اللجنة الأولمبية لم تبلغ الاتحاد حتى الآن بأى تأجيل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، خاصة أن الأمر مازال قيد الدراسة من جانب الأولمبية الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه يرى أن تأجيل البطولة هو الحل الأمثل فى ظل انتشار المرض بمختلف دول العالم، وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة أن مصر تهتم بصحة أبنائها وتحافظ عليهم.

وأشار مطيع فخر الدين إلى أن صحة اللاعبين أهم من أى بطولة، فالبطولات يتم تعويضها لكن اللاعبين ثروة قومية لا يمكن تعويضها.

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.

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وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك المعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة .

وأشار مطيع فخر الدين إلى أن اتحاد الجودو سينتظر انتهاء المدة المحددة، سواء بمدها أو بعودة ممارسة النشاط.

كان الاتحاد الأفريقى للجودو قرر تأجيل منافسات البطولة الأفريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب أبريل المقبل بسبب تعليق الأنشطة الرياضية هناك على خلفية انتشار فيروس كورونا

وقرر الاتحاد الأفريقى إقامة البطولة فى الفترة من 25 إلى 28 يونيو المقبل، وتأتى أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.