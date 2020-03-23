رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده داخل السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب منتخب السامبا وفريق برشلونة السابق، بعيد ميلاده الأربعين، بعيدا عن الملاهي وحياة الترف والبذخ التي اعتاد عليها، واكتفى بعشاء متواضع في سجن بباراجواي.

رونالدينيو حصل في العشاء على طبق لحم مشوي، ربما كان من لحم الخنزير، الذي فاز به في بطولة جرت في داخل السجن.

رونالدينيو بطل العالم في عام 2002 والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، انتهى به المطاف في سجن بباراجواي مع شقيقه لدخوله البلاد بوثائق مزورة، ويواجه أيضا في بلاده اتهامات بالتهرب الضريبي.

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صحيفة “سبورت” أكدت أن رونالدينيو كان يمر بحالة نفسية سيئة للغاية ولم يغادر زنزانته لمعظم الوقت.. مشيرة إلى أن زملاء رونالدينيو من السجناء قاموا بتنظيم حفل لعيد ميلاده وأعدوا اللحم المشوي من أجل رفع روحه المعنوية.

ويعد ذلك السجن مخصصًا لرجال الأعمال والشرطة الذين ثبُت تورطهم في قضايا مخالفة للقانون، حيث يتم فصلهم عن تجار المخدرات والذين تم اتهامهم في جنايات أخرى.

ولم يتلق رونالدينيو تهنئة على عيد ميلاده عبر صفحات نادي برشلونة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالرغم من التهنئة التي تم نشرها للثنائي جوردي ألبا وأنطوان جريزمان.