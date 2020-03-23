فيروس كورونا يجتاح عائلة نجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تأثرت عائلة اللاعب ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد وفاة أحد أقاربه المسنين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أكد شقيق اللاعب.

أليكس، شقيق ناتشو، والذي يلعب في نادي قادش، أكد أن أحد الأفراد من كبار السن من أقاربهم في العائلة قد لقي حتفه جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

أليكس قال في تصريحات لصحيفة مدينة قادش المحلية: “أنا أمر بهذا الوضع مثل أي شخص آخر، الوضع غريب، كل ما يحدث غريب للغاية، لكننا نحاول التعامل بأفضل طريقة ممكنة مع العائلة”.

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وأضاف، “في مدريد هناك أفراد من العائلة ثبتت إصابتهم بالفيروس، ومات أحد أفراد الأسرة من كبار السن، يمكننا القول إن عائلتنا تأثرت بالأمر”.

وتابع أليكس، الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد، حديثه مؤكدا أن بقية أفراد عائلته بأمان في المنزل، وقال: “أنا على اتصال يومي بالعائلة، وما عدا ما حدث مع قريبنا المسن، فنحن جميعا بأمان في المنزل”.

واختتم شقيق ناتشو تصريحاته قائلا: سنبقى في منازلنا لأسبوعين آخرين، هذا هو ما أشعر أنه ينبغي علينا فعله، بناء على ما قرأته، والأخبار التي أحصل عليها.

النادي الملكي كان قد فرض حجرا صحيا ذاتيا على كافة لاعبي ومسئولي فريقي كرة السلة وكرة القدم.. بعدما أصبحت إسبانيا واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرا بانتشار فيروس كورونا المستجد، وطالت الأزمة عددا من الأندية الرياضية، ابتداء من ريال مدريد الذي كشف عن إصابة أحد لاعبيه لكرة السلة.