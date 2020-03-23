كريستيانو رونالدو يعلم أطفاله إجراءات الوقاية من كورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من خلال مقطع فيديو يعلم أطفاله الإجراءات الصحية المنزلية التي يتبعوها لحمايتهم من فيروس كورونا، من داخل العزل الصحي المنزلي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كريستيانو ظهر في مقطع الفيديو وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما على يد كل منهم ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.

لاعب ريال مدريد السابق نشر الفيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وأرفقه بعبارة “ابق في المنزل.. ابق آمنا”.

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اللاعب كان قد نشر في وقت سابق صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” مكتوب عليها مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية وكتب عليها: “مرحبا يا أصدقاء، مجرد رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب علينا جميعا اتباعها لحماية أنفسنا وأحبائنا، يرجى البقاء بأمان”.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو يتواجد حاليا مع عائلته في حجر صحي منزلي، في جزيرة ماديرا مسقط رأسه.