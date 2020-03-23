الامارات | شوبير: إلغاء الدوري المصري.. قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إلغاء الدوري المصري.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد كرة القدم المصري، الإعلامي أحمد شوبير بأن قراراً سيصدر قريباً حول إلغاء الدوري المصري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصاً على السلامة العامة. وقال شوبير عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «قريبا تأجيل الأولمبياد رسميا وتأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمي وقرار متوقع بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته». يذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت إيقاف النشاط بكافة الرياضات في مصر منذ بداية الأسبوع الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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