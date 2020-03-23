الامارات | مدرب كرواتيا والعين السابق يشكر الامارات لدعمها لبلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كرواتيا والعين السابق يشكر الامارات لدعمها لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق العين السابق، والمنتخب الكرواتي حالياً، زلاتكو داليتش عن بالغ امتنانه للإمارات على مساعدة بلاده بأرسالها لمعدات طبية عاجلة في إطار الحد من انتشار وباء كورونا الذي تفشى في العالم.

وقال زلاتكو في تغريدة نشرها عصر اليوم الاثنين عبر حسابه في "تويتر": "لقد أرسلت حكومة الإمارات العربية المتحدة 11،5 طن من المعدات الطبية إلى كرواتيا، نود أن أشكرهم باسم الشعب الكرواتي".

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يذكر أن زلاتكو ظل وفياً للإمارات كونه اكتسب شهرته فيها بعد قيادته لـ«الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2016، بعد 13 عاماً من الغياب.

وقضى زلاتكو في الإمارات 1048 يوماً مدرباً لفريق العين خاض خلالها 137 مباراة في كلٍّ من دوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس السوبر الإماراتي - المغربي، وحقق الفوز في 79 مباراة، وتعادل في 31، وخسر 27.

وسجل الفريق تحت قيادته حصيلة جيدة من الأهداف بلغت 269، فيما تلقت شباكه 149، وتحت قيادته حقق الفريق أربع بطولات وخرج من 12.