شكرا لقرائتكم الأهلي يؤجل ملف تجديد أحمد فتحي لحين عودة النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن جلسة تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق ستكون أول مهام الإدارة الحمراء بمجرد عودة النشاط الرياضي بالنادي لطبيعته والذي من المقرر أن يكون يوم 1 إبريل المقبل.

وأتخذ مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب قراراً إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

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ويتواجد أحمد فتحي حالياً في العين السحنة لقضاء أجازه مع أسرته وهو ما تسبب في تأجيل جلسة مفاوضاته مع لجنة التخطيط في ملف تجديد عقده، ليتفق الطرفين على تأجيل موعد الجلسة خاصة وأن مقرات النادي مغلقة في الوقت الحالي.

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف أكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل أكرامي وعاشور بنهاية الموسم الجاري ، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.