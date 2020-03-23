شكرا لقرائتكم هشام حطب : وضعنا خطط لتجهيز المتأهلين للأولمبياد ووقياتهم من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن تصريحاته التي أدلى بها أمس مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت كانت واضحه بأنه سيتم خلال 48 ساعة وضع خطط تجهيز اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذي يستعدون لخوض تصفيات التأهيل للأولمبياد والذي تم تأجيلها خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المهندس هشام حطب ، أوضحت خلال المداخلة الهاتفية ، أنه تم عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و هناك إجتماع مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بحضور وزارة الشباب والرياضة من أجل وضع خطط وبرامج بديله للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذي يستعدون للتأهيل وخلال 48 ساعة سيكون هناك عدة خطط وبرامج تدريبات وخطط الحماية والوقاية من فيروس كورونا للاعبين في حالة دخول معسكرات خلال الفترة الحالية ، لأن هناك قرار سابق بإستثناء المؤهلين لأولمبياد طوكيو من وقف التدريبات وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مع أخذ كافة الإحتياطات الوقائية اللازمة وتحت إشراف اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

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وأشار المهندس هشام حطب ، موقف المشاركة في أولمبياد طوكيو مرتبط بقرار اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد إجتماعات شبه يوميه مع المسئولين في اليابان والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وإتصالات مع الاتحادات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع العالمي الحالي لأزمة تفشي مرض كورونا.

شدد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، ما نقوم به الأن هو وضع الخطط وسيناريوهات متعدده تحسبا لكل القرارات التي يمكن أن تصدر من اللجنة الأولمبية الدولية .