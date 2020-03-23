شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي يؤكد استمراره مع الدراويش لنهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أنه مستمر مع الدراويش مثلما ينص عقده مع الفريق الأصفر .

وقال جوميز في تصريحات خاصة لـ"سوبركورة":" مستمر في عملي مع الإسماعيلي طبقا لعقدى مع النادى لمدة موسم منذ أن توليت المهمة في يناير الماضي ، ولم تبلغني الإدارة بأي جديد في هذا الشأن "

وعن فترة توقف الدوري قال جوميز :"وضعت للاعبي الأسماعيلي برنامج تدريبي ينفذوه في منازلهم وأتابع ذلك بنفسي واتواصل معاهم يوميا".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

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وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضي ،قاد جوميز الأسماعيلي في ٩ مباريات بواقع ٦ مباريات في الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، وكان المدرب الفرنسى قد طلب السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص علي متابعة الأوضاع في فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلي الذي قامت إدارة النادي بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشي الفيروس