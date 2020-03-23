شكرا لقرائتكم أعضاء اتحاد الكرة يحضرون مقر الجبلاية بالتناوب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الحضور لمقر الجبلاية بالتناوب لمتابعة سير العمل داخل الاتحاد.

ومنحت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، موظفي الجبلاية إجازة لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد الماضي حفاظًا على سلامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتم الاستقرار على تقسيم الموظفين في اتحاد الكرة البالغ عددهم 110 على دفعتين، بحيث يحصل نصفهم على إجازة قبل أن يدخل النصف الآخر في إجازة.

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يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن عن تعليق النشاط الكروي بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يومًا، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس. وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" . ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.

من جانبه، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس