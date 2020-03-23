شكرا لقرائتكم سر تمسك كارتيرون بتجديد عقود كل لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الفرنسى باتريس كارتيرون أخبر إدارة النادى عن رغبته في تجديد عقود كافة اللاعبين أو تعديلها حسب ما يتناسب مع مجلس الإدارة

وأضاف حمادة أنور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كارتيرون طلب العمل بشكل سريع على فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق من خلال تعديل كافة عقود اللاعبين أو التجديد لهم

وعن المراكز التي تسعى إدارة النادي تدعيمها قال أن مركز الظهير الأيمن وخط وسط المدافع أولوية لدى الجهاز الفنى والإدارة فى الوقت الحالى خاصة بعد رحيل النقاز وبقاء حازم إمام وحيدا فى هذا المركز بلا بدائل

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و يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، مصير 9 لاعبين معارين من الابيض في رحلة اللحظات الفاصلة، حيث سيكتب التقرير النهائي للخواجة مصائر هؤلاء اللاعبين في العودة الى ناديهم القديم ام سسرعة الاستغناء عنهم ليصح كل منهم حرا في تعاقدهم وتحديد وجهته.

بدورهم طلب مسئولو نادي الزمالك من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تجهيز تقريرا عن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخري من أجل تحديد مصير كل لاعب قبل أن يرسم النادي خريطة الصفقات التى سيحتاج لها في الميركاتو الصيفي القادم في صيف 2020.

لاعبو الزمالك المعارين بعضهم تألق كثيرا بعد رحيله مع أنديتهم وعلى رأسهم المغربي حميد أحداد، لاعب الرجاء ، ولاعبا الاتحاد السكندري أحمد رفعت، ورزاق سيسيه.