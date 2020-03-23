شكرا لقرائتكم خالد جلال: القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد جلال نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لنادى مصر أن القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة المباريات والتدريبات فى الوقت الراهن .

و أشار جلال إلى أنه لا يرغب فى عودة التدريبات و المباريات فى ظل استمرار إنتشار الفيروس حفاظا على سلامة اللاعبين و المواطنين ، مؤكدا على أننا فى الأول و الأخر ننظر إلى سلامة اللاعبين اللذين ينتمون لأسر لعدم إنتقال أى عدوى .

وطالب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أية أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية