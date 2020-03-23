شكرا لقرائتكم العروض تنهال على شريف إكرامى بعد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري بعد عدم توصله لإتفاق مع لجنة التخطيط الحمراء فيما يخص ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى الحارس الدولي أكثر من عرض محلي بالإضافة لعرضيين خارجيين، إلا أن اللاعب كان قد حدد وجهته بالانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل حيث من المقرر ان يمتد عقد إكرامى مع بيراميدز لمدة 3 مواسم.

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جاء اجتماع اكرامي مع الاهلي ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع. وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.