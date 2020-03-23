شكرا لقرائتكم رضوى عرفة: "لقب ملكة جمال الأناقة ملوش علاقة بالكاراتيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه أن فوزها بلقب ملكة جمال الاناقة 2020 لم يأتى من فراغ ، بل تم بعد اجتيازها اختبارات و أسئلة المسابقة ، والتى لاتمت للرياضة بأى صلة .

واضافت اللاعبة أنها تقدمت للمسابقة ، ولم يكن معها لاعبات ، وتم الاختيار عن طريق اسئلة و امور كثيرة ، من انتظام فى بعض امور الحياة و مختلف المجالات ، وطريقة التفكير و خطتها وخدماتها فى تنشيط السياحة .

واشارت رضوى عرفة انها بعد الحصول على لقب ملكة جمال الأناقة تم منحها لقب شرفى وهو ملكة جمال الرياضة أيضا .

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كانت اللاعبة شكت من تجاهل الاتحاد لها ، وعدم الاهتمام بعودتها مرة أخرى بعد اتتهاء الايقاف ، وخاصة بعد رفع الايقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى ، و الذى كان مقرر انتهاء إيقافه من المنشطات مايو المقبل، إلا أن وكالة المنشطات و اللجنة الاولمبية بذلوا محاولات لرفع الايقاف قبل المدة المحددة ، وتم رفع الايقاف يناير الماضى، و اصدر الاتحاد بيانا رحب فيع بعودة اللاعبة وانضمامها لصفوف المنتخب مرة أخرى

أكدت رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي في عمل تدريبات للبطن والظهر في المنزل خاصة أنها لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، موضحة أنها إذا اضطرت للخروج من المنزل تحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي واستخدام المطهرات أيضًا وتمنت اللاعبة أن تنتهي هذه الأزمة قبل شهور الصيف وقبل شهر رمضان في ظل توقف أمور الحياة العامة.

وكشفت رضوى عرفة عن أنها تهتم خلال فترة التوقف بدراستها والمحاضرات أون لاين كان الاتحاد الدولي للكاراتيه قرر إلغاء منافسات بطولة الدوري العالمي، التى كان مقررًا إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.