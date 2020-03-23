شكرا لقرائتكم حمادة أنور يكشف شروط الزمالك في الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " عن شروط مجلس الإدارة للتعاقد مع لاعبين جدد مؤكدا أن الفرنسى باتريس كارتيرون أخبر إدارة النادى عن رغبته في تجديد عقود كافة اللاعبين أو تعديلها حسب ما يتناسب مع مجلس الإدارة

وأضاف أن المراكز التي تسعى إدارة النادي للبحث عن لاعبين بشخصية البطل وليس البحث عن مهارات فنية فقط ، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في تدعيم الفريق في عدة مراكز وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن وخط وسط المدافع أولوية لدى الجهاز الفنى والإدارة فى الوقت الحالى خاصة بعد رحيل النقاز وبقاء حازم إمام وحيدا فى هذا المركز بلا بدائل ، وهو ما يعنى غلق باب الرحيل لأي لاعب خاصة في المراكز التي تعاني من نقص عددى كالظهير الأيمن وخط وسط المدافع

وأكد أن كارتيرون طلب العمل بشكل سريع على فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق من خلال تعديل كافة عقود اللاعبين أو التجديد لهم

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ويحسم الفرنسى ، مصير 9 لاعبين معارين من الابيض في رحلة اللحظات الفاصلة، حيث سيكتب التقرير النهائي للخواجة مصائر هؤلاء اللاعبين في العودة الى ناديهم القديم ام سسرعة الاستغناء عنهم ليصح كل منهم حرا في تعاقدهم وتحديد وجهته.

وطلب مسئولو نادي الزمالك من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تجهيز تقريرا عن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخري من أجل تحديد مصير كل لاعب قبل أن يرسم النادي خريطة الصفقات التى سيحتاج لها في الميركاتو الصيفي القادم في صيف 2020.

لاعبو الزمالك المعارين بعضهم تألق كثيرا بعد رحيله مع أنديتهم وعلى رأسهم المغربي حميد أحداد، لاعب الرجاء ، ولاعبا الاتحاد السكندري أحمد رفعت، ورزاق سيسيه.