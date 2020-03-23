شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد أولوياته في صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن سياسة الإدارة فى الفترة القادمة هي التعاقد مع لاعبين ذو شخصية لتحقيق البطولات وليس البحث عن المهارات الفردية والجماعية فقط ، خاصة وأن التجربة فى العديد من الأندية ومن بينهما الزمالك أثبتت أن شخصية اللاعب باتت جزء مهم وأساسى من أهميته داخل الملعب

وعن المراكز التي تسعى إدارة النادي تدعيمها قال أنو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مركز الظهير الأيمن وخط وسط المدافع أولوية لدى الجهاز الفنى والإدارة فى الوقت الحالى خاصة بعد رحيل النقاز وبقاء حازم إمام وحيدا فى هذا المركز بلا بدائل

ومن جانبه يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى ، مصير 9 لاعبين معارين من الابيض في رحلة اللحظات الفاصلة، حيث سيكتب التقرير النهائي للخواجة مصائر هؤلاء اللاعبين في العودة الى ناديهم القديم ام سسرعة الاستغناء عنهم ليصح كل منهم حرا في تعاقدهم وتحديد وجهته.

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بدورهم طلب مسئولو نادي الزمالك من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تجهيز تقريرا عن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخري من أجل تحديد مصير كل لاعب قبل أن يرسم النادي خريطة الصفقات التى سيحتاج لها في الميركاتو الصيفي القادم في صيف 2020.

لاعبو الزمالك المعارين بعضهم تألق كثيرا بعد رحيله مع أنديتهم وعلى رأسهم المغربي حميد أحداد، لاعب الرجاء ، ولاعبا الاتحاد السكندري أحمد رفعت، ورزاق سيسيه.