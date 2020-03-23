شكرا لقرائتكم النرويج لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت بيرت كوجول رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية يوم الاثنين، إن النرويج لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو 2020 حتى يتم السيطرة على وباء كورونا.
وأبلغت الصحفيين :نصيحتي الواضحة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية النرويجية هي أنه يجب عدم إرسال أي رياضيين إلى الأولمبياد أو ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 في ضوء الوضع الخطير حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.