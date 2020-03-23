شكرا لقرائتكم تأجيل الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى للعبة في البلاد في بيان مشترك يوم الإثنين إنه تقرر تأجيل أنشطة اللعبة إلى أجل غير مسمى وحتى إشعار آخر في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقد تقرر تأجيل جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا لمدة أسبوعين بسبب انتشار العدوى بالفيروس وكان من المقرر بناء على ذلك أن تعود المباريات في الثالث من إبريل المقبل.

وقال البيان إن لجنة مشتركة من الاتحاد والرابطة وافقت على تأجيل منافسات اللعبة على المستوى الاحترافي في البلاد حتى تقر الحكومة الإسبانية بأن استئناف النشاط من جديد لن يتسبب في أي

مخاطر صحية.

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وكان ستيف روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعد في الأسبوع الماضي إمكانية إلغاء الموسم الحالي مؤكدا على استئناف المباريات بمجرد استقرار الوضع الصحي.

وقال البيان المشترك :يود الاتحاد والرابطة إن يعبرا عن عميق الشكر لكل هؤلاء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الخدمات الاساسية للشعب الإسباني.

وأضاف البيان :كما نقدم تعازينا وتعاطفنا للكثير من الأسر التي فقدت أحبائها.

وزاد عدد حالات الإصابة بالعدوى في إسبانيا عن 33 ألف حالة وتقول وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات بلغ 2180 حالة وفاة بسبب العدوى حتى الآن.