شكرا لقرائتكم المتحدث باسم بوريس جونسون يطالب "الأولمبية الدولية" باتخاذ قرار حاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحافيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة : نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين بالألعاب، فالرياضيون يواجهون غموضا كبيرا في الوضع الحالي.

وزاد: صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.

وكان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان قد أشار إلى إمكانية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده بين يوليو وأغسطس من العام الجاري إذا لم يكن بالإمكان إقامتها بشكل كامل.