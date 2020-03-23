شكرا لقرائتكم كيودو: اليابان ستبلغ الأولمبية الدولية بقرار قبول التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الاثنين، إن اليابان ستبلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل إذا اتخذ في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.
ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.
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