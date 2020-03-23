أحمد شوبير: «إلغاء الدوري المصري بكل درجاته وأبطال أفريقيا والكونفيدرالية»

كتب الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " "قرار متوقع بإلغاء الدوري المصري الممتاز بكل درجاته". وتابع: " تأجيل منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى آجل غير مسمى ". وأضاف : " تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها منتصف العام الجاري فى طوكيو". وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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