قائد انجلترا السابق يجيب.. من الأفضل بين صلاح وهازارد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد ريو فيرديناند قائد منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد السابق، أنه يرى أن محمد صلاح لاعب ليفربول يعد أفضل في الفترة الحالية من إيدين هازارد جناح ريال مدريد.

فيرديناند أجاب على سؤال "من الأفضل بين صلاح وهازارد" خلال حديثه في بث مباشر عبر حسابه بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ليجيب بأن اللاعب المصري هو الأبرز حاليًا.

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وقال قائد إنجلترا السابق: "صلاح أم هازارد؟ حاليًا بالتأكيد محمد صلاح، ولكنني أحب إيدين أيضًا".

واختتم: "هازارد في موقف لاعب ضد لاعب بإمكانه تجاوز أي مدافع، ولكنه ليس على ما يرام منذ أن انتقل إلى ريال مدريد، لذلك فصلاح الأفضل حاليًا".

الجدير بالذكر أن هازارد عانى من إصابات متكررة مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتوقف النشاط الكروي في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.