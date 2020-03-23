أول تعليق بعد إصابته بكورونا.. أرتيتا: أنا بخير الآن.. أشعر أنني تعافيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منة عمر:

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن أزمته مع فيروس (Covid 19) المعروف عالميا باسم فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يشعر الآن بتحسن.

وكان نادي أرسنال قد أعلن قبل عدة أيام، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أرتيتا جاءت إيجابية، ليتم عزله في المنزل لمدة 14 يومًا.

وخلال تصريحات لصحيفة La Sexta قال أرتيتا: "أنا بخير الآن ، أشعر أنني تعافيت".

وأضاف: "لقد استغرقت ثلاثة أو أربعة أيام لأبدأ الشعور بتحسن، والحقيقة هي أنني أشعر بحالة جيدة الآن".

وتابع: "لقد حدث الأمر بسرعة، بعد ظهر يوم الثلاثاء، ظهرت عليّ بعض الأعراض، وذهبت لرؤية الطبيب لكنه لم يكن متوجدا".

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وواصل: "تلقيت بعدها مكالمة من مجلس الإدارة بعد التدريب أثناء تواجدي في سيارتي، وأخبروني أن رئيس أولمبياكوس أعلن إصابته بالفيروس، وكل من تواصل معه مؤخرًا عرضة للخطر".

وأكمل: "توجهت لأخبرهم أنني لم أشعر بحالة جيدة خلال الساعات القليلة الماضية، وأن هناك لكثير من اللاعبين الذين كانوا على اتصال بفريق أولمبياكوس".

وأردف: "أجريت الاختبار يوم الأربعاء، وتم إعلان إصابتي الجمعة، وقتها كان يتعين علينا إبلاغ رابطة الدوري الممتاز".

وأتم: "كل الذين كانوا على اتصال معي اضطروا للخضوع للحجر الصحي ، وبالتالي كان يجب تعليق المباريات".

جدير بالذكر أن نادي أرسنال أجل عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، حيث كان من مقررا العودة غد الثلاثاء.