هرب من كورونا فوقع أسيرًا.. اختطاف لاعب أنيمبا وهو عائد إلى بلدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أنيمبا النيجيري اختطاف لاعبه إيكوندايو أوجو على الطريق السريع متوجهًا إلى بلدته، بعد تعليق مباريات دوري نيجيريا للمحترفين بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وقال بيان النادي، إن الحادث وقع أمس الأحد، حيث توجه اللاعب إلى مدينة اكوري جنوب غرب نيجيريا، وكان بصحبة زميليه إيمانويل جيمس، وبنيامين إيلويومادي.

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وأضاف البيان، أن جيمس هرب من المختطفين، بينما وقع إيلويومادي وأوجو في الخطف، ويحافظ أنيمبا على الاتصال الوثيق مع عائلة أوجو، لضمان إطلاق سراح اللاعب من خاطفيه".

ودعا نادي أنيمبا، وسائل الإعلام للامتناع عن نشر التقارير المغلوطة التي يمكن أن تعرض سلامة اللاعب للخطر، كما ترغب عائلة أوجو في التماس الخصوصية، مع مطالبة عامة الناس بالصلاة من أجل سلامة وحرية اللاعب.

من جانبها قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن أنباء الاختطاف جاءت بعد ساعات فقط من وفاة لاعبين من فريق رينجرز إنترناشونال في حادث سيارة، هما إيمانويل أوجبو وإيفانيي جورج.