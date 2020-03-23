إصابة نائب رئيس جالطة سراي التركي وزوجته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي جالطة سراي التركي، إصابة عبد الرحيم شكران البيرق نائب رئيس النادي، وزوجته، بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال النادي في بيان له اليوم الإثنين، إنه تم نقل البيرق إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا، ولكن جاءت نتيجة الاختبار الأولى سلبية، فيما جاءت نتيجة الاختيار الثاني إيجابية.

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كما ذكر النادي في بيانه أن زوجة نائب رئيس النادي، جاءت نتيجة الفحص إيجابية أيضا.

وقال البيرق في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "شكرا لله أنا بخير، آمل أن يكون كل شيء أفضل في الأيام المقبلة".

وقرر الاتحاد التركي إيقاف الدوري التركي نهاية الأسبوع الماضي، لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا.