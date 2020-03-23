إصابة نائب رئيس جالطة سراي التركي وزوجته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن نادي جالطة سراي التركي، إصابة عبد الرحيم شكران البيرق نائب رئيس النادي، وزوجته، بفيروس كورونا كوفيد-19.
وقال النادي في بيان له اليوم الإثنين، إنه تم نقل البيرق إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا، ولكن جاءت نتيجة الاختبار الأولى سلبية، فيما جاءت نتيجة الاختيار الثاني إيجابية.
كما ذكر النادي في بيانه أن زوجة نائب رئيس النادي، جاءت نتيجة الفحص إيجابية أيضا.
وقال البيرق في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "شكرا لله أنا بخير، آمل أن يكون كل شيء أفضل في الأيام المقبلة".
وقرر الاتحاد التركي إيقاف الدوري التركي نهاية الأسبوع الماضي، لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
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