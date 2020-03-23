تقرير.. دوريات "مغمورة" صمدت أمام كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وسط صمت تام خيم على ملاعب كرة القدم في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، ما زالت بعض الدوريات صامدة حتى الآن، لتبقي الأنفاس الأخيرة للعبة الشعبية الأكبر في العالم، خلال موسم 2019/2020.

ورغم استمرار منافسات الكرة الفلسطينية حتى الأسبوع الماضي، بخوض مواجهات دور الستة عشر في كأس قطاع غزة، صدر قرار رسمي السبت بتعليق منافسات الكرة الفلسطينية، في ظل محاولات تحجيم انتشار فيروس كورونا.

وكان الدوري الأسترالي آخر الدوريات التي أوقفها انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا، حيث أعلن جيلون ماكلاشلان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الأسترالي رسميًا تجميد منافسات المسابقة أمس الأحد.

وكانت المسابقات الآسيوية وخاصة شرق القارة الصفراء أول مسابقات كرة القدم التي تأثرت عالميًا بالفيروس، عقب ظهوره نهاية عام 2019 الماضي في الأراضي الصينية، قبل أن يمتد التأثير القاتل لمختلف أنحاء القارة، وكذلك إلى القارة الأوروبية التي تعد مسابقاتها الأبرز في عالم كرة القدم، ثم إلى مختلف أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية 2020، لتُقام عام 2021، كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل منافسات كوبا أميركا للعام ذاته.

لكن رغم الأجواء المرعبة لتفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 345 ألف شخص، ويحصد أرواح ما يقرب من 15 ألفًا، لا تزال كرة القدم تتدحرج في بعض ملاعب العالم.

وانطلق الدوري البيلاروسي في التاسع عشر من شهر مارس الجاري، رغم توقف منافسات كرة القدم في جميع أنحاء القارة الأوروبية، واستمرت منافسات أسبوعه الأول الذي أقيم دون حضور جماهيري حتى أمس الأحد.

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وتساوت فرق إنيرجتيك، مينسك وسلوتسيك في صدارة جدول الترتيب، متساوية في رصيد الأهداف، بتسجيل ثلاثة أهداف واستقبال هدف وحيد في المواجهة الأولى من عمر الموسم الجديد.

كما قرر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم يوم الخميس الماضي الماضي استكمال منافسات الدوري الممتاز، دون حضور جماهيري، رغم تأجيل مباريات كرة القدم في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وأقيمت ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الأنجولي الممتاز أمس الأحد، ويتصدر فريق بيترو لواندا جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيترو أتلتيكو.

منافسات دوري ميانمار لا زالت قائمة أيضًا، حيث انطلقت منافسات الجولة العاشرة اليوم الاثنين، بمواجهتي هانثاروادي يونايتد أمام زوياكبين يونايتد، وانتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وساجاينج يونايتد أمام تشين يونايتد، وفاز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر هانثاروادي يونايتد جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أيياوادي، الذي يتأهل لمواجهة راخاين يونايتد غدًا الثلاثاء.

اليوم الاثنين أيضًا شهد ختام منافسات الجولة العاشرة بدوري نيكاراجوا، حيث تعادل لاس ساباناس مع تشنانديجا بهدف لكل منهما، وفاز ماناجوا إف سي على يوفنتوس ماناجوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر والتر فيريتي جدول ترتيب دوري "أبيرتورا" في نيكاراجوا برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام داريانجين صاحب المركز الثاني.