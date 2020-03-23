رابطة الدوري الإسباني تقرر تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباريات الليجا وكافة الدوريات الأخرى في إسبانيا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد اتخذت قرارًا في الثاني عشر من مارس الجاري بتعليق مباريات الليجا حتى أوائل أبريل المقبل بعد اكتشاف حالات إصابة بين اللاعبين.

وجاء في بيان لرابطة الليجا، اليوم الإثنين: "بعد اتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، تقرر تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية، حتى الحصول على ضمانة من السلطات الإسبانية والإدارة العامة للدولة بأنه يمكن استئناف المسابقات دون أي مخاطر صحية".

وجاء في البيان: "تعبر رابطة الليجا والاتحاد الإسباني عن أعظم امتناننا العام لجميع أولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم خدمات للشعب الإسباني، كما نشارك تعازينا لجميع المتوفين والعائلات التي فقدت أحبائها