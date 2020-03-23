محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بفريق الإسماعيلي عن مدة تعاقد فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق والمنضم حديثا في يناير الماضي.
وأشار المنياوي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عقد بن يوسف لمدة ٦ شهور وينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأضاف أن كل ما تردد بشأن ان اللاعب تعاقده يمتد لثلاث سنوات ليس له أساس من الصحة.
وأوضح، أن فخر الدين لاعب مميز وهذا كان اتفاقه مع الإدارة عندما تم التعاقد معه، وتم الاتفاق على تجديد التعاقد في حالة شعوره بالراحة.
وأتم:" حتى هذه اللحظة لم يتم فتح ملف تجديده وسوف يحسم خلال الفترة المقبلة مؤكدا انه لاعب مميز ويمتلك شخصية كبيرة" .
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي لمصراوي: لا صحة لما يتردد حول تعاقدنا مع فخر الدين لمدة 3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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