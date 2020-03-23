حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهلة لمحمود عبد المنعم كهربا للرد على شكوى الزمالك بشأن هروبه من الفريق والانضمام لنادي الأفيش البرتغالي قبل الانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي. البرتغالي قبل الانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي. وأعطى "فيفا" مهلة لكهربا حتى الثاني من أبريل المقبل للرد على شكوى الزمالك وقانونية تعاقده مع الأهلي. المقبل للرد على شكوى الزمالك وقانونية تعاقده مع الأهلي. يذكر أن كهربا انضم للأهلي في الشتاء الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يمنح مهلة لكهربا للرد على شكوى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.