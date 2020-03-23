رحاب أبو رجيلة يكشف دورة في زيادة موارد الزمالك

أكد رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه لم يكن يضع في رأسه فكرة أن تتحدث الناس عنه عند خدمته لنادى الزمالك واصفا نفسه أنه عاشقا للنادى ويقوم دائما بخدمته سواء كان في موقع المسؤولية او في العمل العام.

وأضاف قائلا:"عند عرض فكرة إستغلال المحلات علي البنكين مصر والاهلي تمت الموافقة منهم واستغلالها بعقود إنتفاع عشرين عاما مقابل 5 مليون جنيه في العام وتم الإستفادة بمبلغ 25 مليون جنيه بعد الحصول علي مقدم 3 سنوات من البنكين أشار أيضا

أنه تمت صفقة إيجار المحلات بموجب مزاد أقيم بنادى الزمالك إيجار المحلات كانت 1000 جنيه في العام ولولا جهود المسؤولين وعلي رأسهم المستشار مرتضى منصور لم نكن لنصل لهذا الرقم الضخم الذي وصل لخمسة ملايين جنيه في العام.

وتابع قائلا "اسعي لأن ادخل في شراكة كبيرة مع بنك مصر والبنك الاهلي لإقامة إعلانات على سور النادى بشارع جامعة الدول العربية وهو ما سيذيد من الدخل للنادى الفترة القادمة".

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وكشف أبو رجيله ان دعم مجلس الإدارة لفرق الألعاب الجماعية جعلنا نستعيد المنافسة على البطولات بعد أن كانت تعانى من قبل.

وأثناء تواجدي بالمجلس مشرفا على ألعاب الصالات كنا نسدد المستحقات كاملة للاعبين وخصوصا الراحلين ليكون لدينا المصداقية معهم بأننا لا نبخس حقوق من دافع عن شعار النادى وهو ما جعل زملائهم من اللاعبين يوافقون على اللعب للزمالك لأنهم وجدو الإحترافية والمصداقية لما حدث مع زملائهم.

مشيرا إلي أنه كانت هناك جهود كبيرة قام بها المجلس مع الثقة التى وضعوها فى الشخص الذى إختاروه ليكون مشرفا على العاب الصالات من دعم بأموال وأجهزة فنية ولاعبين هى من جعلت الفريق يتوج ببطولات عديدة فى الألعاب الجماعية