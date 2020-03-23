أحمد جلال : خسائر توقف النشاط الرياضي بالملايين على الأندية

قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، إن توقف النشاط الرياضي تسبب في خسائر ماديه تقدر بالملايين على نادي القلعة البيضاء وكذلك الانديه الأخرى.
وأضاف جلال إبراهيم أن الخسائر ليست على الأندية فقط بل الدولة كلها تتحمل خسائر بالملايين مشيرًا " الخسارة عامه وليس خاصه فقط انت لاتشارك في بطولات وليس لديك دخل وتدفع رواتب موظفين واجهزة فنيه وعقود لاعبين والتزامات أخرى".
وأشار " المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يبذل جهود كبيره لإيجاد موارد منها بيع محلات في سور النادي".
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