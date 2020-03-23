رابطة الدوري الفرنسي : إلغاء المسابقات المحلية يعني إفلاس الأندية

شدد بيرنارد كايازو رئيس رابطة أندية الدوري الفرنسي على ضرورة استكمال المسابقات المحلية تفاديًا لعدم إفلاسها الأندية بسبب حجم الخسائر المادية التي ستظهر في حالة إلغاء الدوري الفرنسي جراء تفشي فيروس كورونا في أرجاء عديدة من بدان العالم.

وقال كايازو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن إلغاء الدوري الفرنسي يعني حتمية إعلان الأندية إفلاسها بسبب الحجم الهائل من الخسائر

المادية.

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في وقت سابق إيقاف المسابقات الكروية بسبب تفشي فيروس كورونا، لتتصاعد التكهنات بإلغاء المسابقات في حالة عدم السيطرة على الفيروس الغامص الذى أودى بحياة مايقرب من 15 ألف شخص وإصابة أكثر من 350 ألف آخرين.

وأضاف رئيس الرابطة الفرنسية أن نصف الأندية الفرنسية ستعلن

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إفلاسها في حالة عدم استكمال الدوري بسبب الخسائر المالية الناتجة عن قرار الإلغاء.

كما طالب بتدخل السلطات الفرنسية لدعم الأندية في مواجهة الأزمة، مشيرًا أن حجم الخسائر شهريا تجاوز 250 مليون يورو.

واقترح كايازو إمكانية إنهاء الدوري في شهري يوليو وأغسطس المقبلين لتفادي تلك الأزمة.

يذكر أن حجم خسائر الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى بلغ 4 مليار يورو حتى الأند بسبب قرارات الإيقاف ، في حين بلغ خسائر الدوري الفرنسي وحدة ما بين 500 إلى 600 مليون يورو.