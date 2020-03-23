اتحاد الرياضة للجميع يدعو المصريين للجلوس في المنازل بسبب كورونا

دعا الاتحاد المصري للرياضة للجميع بكل روح رياضية بقيادة الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد الجميع للجلوس فى المنزل فى ظل انتشار فيروس كورونا كما قام الاتحاد بوضع تمارين رياضية على صفحته الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع التعليمات الخاصة بممارسة لرفع كفاة جهاز المناعة للحفاظ على الصحه العامة والوقاية. موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع التعليمات الخاصة بممارسة لرفع كفاة جهاز المناعة للحفاظ على الصحه العامة والوقاية. ونشر الاتحاد فديوهات تشرح كيفية الممارسة من المنزل مع التعليمات بالبقاء فى المنزل، حتى يكول ذلك بظل إيقاف النشاط الرياضى بمصر لمدة ١٥يوم. مع التعليمات بالبقاء فى المنزل، حتى يكول ذلك بظل إيقاف النشاط الرياضى بمصر لمدة ١٥يوم. وتسب وباء الكورونا فى تأجيل النشاط الرياضى حول العالم، بعدما أصاب المئات بل الالف من البشر، في كافة الدول الفقيرة والغنية، حتى أن إيطاليا تصارع للبقاء فقط ومعها فرنسا وأمريكا.

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