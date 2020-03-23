أحمد عطية المصرى مدير استاد سانسيرو: خسائر الدورى الإيطالى بالمليارات واليوفنتوس والإنتر أكبر المتضررين

كشف أحمد عطية المصرى مدير الصيانة باستاد سانسيرو الإيطالى الشهير بميلانو لـ"الوفد" أن خسائر كرة القدم فى ايطاليا جراء توقف النشاط الرياضى وكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا تقدر بالمليارات مشيرا إلى أن فرق يوفنتوس وإنتر ميلان، وايه سى ميلان تأتى على رأس الفرق الأكثر خسارة مادية.

وأضاف احمد عطية صاحب شركة "عطيه جروب " والتى تتولى كافة أعمال الصيانه وتجهيز الإستاد بكافة مرافقه للمباريات ان الظهير الإيطالى الايسر الشهير للميلان واحد أبرز المسئولين حاليا فى إدارة نادى الميلان باولو مالدينى قد أصيب هو وابنه بفيروس كورونا ويخضع حاليا للعلاج المكثف.

كنا يخضع حاليا للحجر الصحى غالبية فرق الدورى الممتاز ومنها اليوفى والإنتر والميلان واتلانتا وهو إجراء إحترازى تحسبا لمنع وقوع أية إصابات بين اللاعبين والأجهزه الفنيه.

وعن السؤال الذى يتردد على السنة الكثيرين ..لماذا إيطاليا بالذات هى أكثر الدول الاوروبيه التى شهدت إنتكاسة كبيرة فى أعداد حالات الوفاه بسبب فيروس كورونا أجاب احمد عطيه قائلا: السبب فى ذلك يرجع إلى إستهتار الإيطالين فى بادىء الأمر بالفيروس وهو ما حدث مع عدد كبير من الدول ومنها

الولايات المتحده الأمريكيه، وعندما إنتشر الفيروس فى العديد من دول العالم بدأت الحكومه الايطاليه تنتبه وتستعين بخبرات صينيه للحد من تفاقم وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحول حقيقة التصريحات التى أطلقها رئيس وزراء إيطاليا والتى قال فيها إنتهت حلول أهل الأرض وبقيت حلول السماء أكد "سنيور عطيه كما يلقبه الايطاليون ان الرجل لم يقل مثل هذه التصريحات على الإطلاق لأن إيطاليا ليست بالدوله الصغيره حتى تقف عاجزه عن محاولة إيجاد حلول للسيطره على هذا الفيروس الملعون.

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وعن حالة المصريين المقيمين بايطاليا اكد احمد عطيه ان العد د الرسمى للمصريين المقيمون بمختلف المدن الايطاليه يصل إلى أكثر من 300 ألف ولكن فى تقديرى الشخصى ان العدد ممكن يصل إلى 500 ألف مصرى ، اما عن الحاله الصحيه للمصريين بإيطاليا فى وسط هذه الظروف الصعبه فلم تقع الا حالتين لزوج وزوجته من محافظة الشرقيه ويقيمان فى منطقة تدعى نوبيتشانسا وهى منطقه قريبه

من ميلانو ويخضعان حاليا للعلاج ولم تتكرهما السفاره المصريه لحظه واحده مؤكدا أن السفاره المصريه بروما والسفير هشام بدر ومعه كل أفراد السفاره ،وكذا القنصل المصرى بميلانو ايهاب ابو سريع لا يتأخرون فى تقديم أية مساعدات للمصريين بايطاليا و يتابعون كل المصريين لحظه بلحظه .

ويضيف احمد عطيه أن عددا كبيرا من المصريين قام بمغادرة ايطاليا سواء إلى مصر أو إلى دول أخرى لا ينتشر فيها المرض بصورة كبيرة مثلةايطاليا لحين هدوء الأوضاع، وهناك أعداد أخرى ترغب إلى الرجوع إلى مصر ولكن توقف خطوط الطيران تحول دون عودتهم .

وعن شركة عطية جروب ووضع العاملون بها، أوضح انه قام بمنح270 فردا ممن يعملون بالشركه وغالبيتهم مصريون اجازة مدفوعة الأجر حرصا على سلامتهم مشيرا إلى أن الحكومه الإيطاليه أكدت لأصحاب الشركات انها ستقوم بمساعدتهم ودعمهم وذلك بتحمل جزء لا بأس به من الضرائب المستحقه عليهم .

وعن الوضع فى استاد سانسيرو وهل تجرى به أعمال فى الوقت الحالى ام لا ، اوضح احمد عطيه ان بعض أعمال الصيانه الخفيفه مستمره بالإستاد ولكن كل شىء متوقف تماما والخسائر فادحه، فلك ان تتخيل أن نحو 3 آلاف شخص كانوا يعملون فى تجهيز الإستاد عندما يستضيف مباراه فى الدورى المحلى أو الانديه الاوروبيه الابطال.ناهيك عن خسائر التليفزيون والشركات ،وشركات الملابس الرياضيه والرعاه ومكاتب المراهنات التى اغلقت تماما وتقدر الخسائر الانديه كما قلت بالمليارات.