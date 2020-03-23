اعترفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز أنها تقترب من الجنون بسبب العزل الذي يوصي به الإخصائيون من أجل تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
نشرت سيرينا الفائزة بـ23 لقبا في بطولات "جراند سلام"، مقاطع فيديو تشرح فيها قلقها بما يتعلق بابنتها أولمبيا التي تبلغ عامين.
وقالت النجمة " 38 عاما": الآن وأنا أمارس الحجر الاجتماعي لفترة طويلة ربما استمرت أسبوعين حتى الآن فإن كل شيء صغير يجعلني مجنونة.
وأضافت: بسبب القلق أنا على حافة الانفعال في كل مرة يعطس أحدهم من حولي أو يسعل أصبح مجنونةعندما أقول
وكشفت سيرينا أنها اعتقدت، شأنها في ذلك شأن أشخاص كثيرين، أن فيروس كورونا لن يؤثر عليها.
وقالت في هذا الصدد "تأجلت دورة إنديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس،الأمر غريب لكني أملك بعض الوقت للاستمتاع".
وأضافت :يتعين علينا معايشة هذا الأمر، سنتخطاه يتوجب علينا ذلك"
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة التنس سيرينا وليامز: لهذا السبب أقترب من الجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.