ليونيل ميسي يوجه رسالة للجماهير بعد تفشي فيروس كورونا

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، على إرسال رسالة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 13 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.
كتب قائد برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلًا: "يولد فيروس كورونا حالة من القلق لدى الفتيات والفتيان والمراهقين، هم يخافونإذا كنا فاقدين للسيطرة أو مبالغين بالخوف، مسؤوليتنا كبيرة، يجب أن ننقل الأمان إليهم ونتحدث معهم بطريقة بسيطة ومناسبة لأعمارهم يمكنهم فهمها".
يلتزم النجم الأرجنتيني، بالبقاء فى منزله مع أسرته، منذ توقف النشاط الرياضى فى إسبانيا، إذ يخوض تدريبات فردية، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، فىحال استكمال الموسم الحالى من الليجا. كان الدوري الإسباني، قد تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة. وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خصوصًا أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير
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