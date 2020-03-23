اخبار الرياضه

ليونيل ميسي يوجه رسالة للجماهير بعد تفشي فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب فريق الإسباني، على إرسال رسالة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول تفشي فيروس المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 13 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم. 

 كتب قائد برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلًا: "يولد فيروس كورونا حالة من القلق لدى الفتيات والفتيان والمراهقين، هم يخافون

إذا كنا فاقدين للسيطرة أو مبالغين بالخوف، مسؤوليتنا كبيرة، يجب أن ننقل الأمان إليهم ونتحدث معهم بطريقة بسيطة ومناسبة لأعمارهم يمكنهم فهمها".

يلتزم النجم الأرجنتيني، بالبقاء فى منزله مع أسرته، منذ توقف النشاط الرياضى فى إسبانيا، إذ يخوض تدريبات فردية، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، فى

حال استكمال الموسم الحالى من الليجا. كان ، قد تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب تفشي .

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة. وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خصوصًا أن الأنشطة تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يوجه رسالة للجماهير بعد تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا