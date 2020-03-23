بسبب كورونا.. وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العليا لمراكز الشباب

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة العليا لمراكز الشباب لمناقشة مجموعة من الملفات في مقدمتها الإجراءات الاحترازية المتخذة في ضوء جهود الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستعداد بمجموعة من الأنشطة والبرامج الإلكترونية.

وقرر وزير الشباب والرياضة انعقاد اجتماع مجالس إدارات كافة الهيئات الشبابية "مراكز الشباب، مراكز التنمية الشبابية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اعتباراً من اليوم الاثنين

الموافق 23 مارس الجاري ولحين إشعار آخر مع جواز انعقاد اجتماعات مجالس إدارات الهيئات بالشكل المعتاد والتي لا يتوفر بها التجهيزات الإلكترونية المطلوبة لحين توفيرها في أقرب وقت.ووجه الدكتور أشرف صبحي بالتعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للهيئات الشبابية بالوزارة للمضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة نحو تنفيذ تلك التعليمات.وشدد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية مع كافة الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وبصفة يومية؛ للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والقيام بأعمال التنظيف والتطهير بالمنشآت مواجهةً لفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر، أن يعقد وزير الشباب والرياضة أول اجتماع عبر الفيديو كونفرانس" مع مجالس إدارات الهيئات الشبابية خلال الأيام القادمة.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بإطلاق برنامج التحول الرقمي على مراكز شباب مصر والذى يتم استخدامه طبقاً للظروف الحالية.